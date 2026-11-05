Житель Челнов пойдет под суд за то, что выстрелил в сына своей подруги из обреза

Житель Набережных Челнов пойдет под суд за то, что выстрелил в сына своей подруги.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, 63-летний мужчина жил со своей подругой в одном из домов на бульваре Юных Ленинцев. В начале августа, во время ссоры с 30-летним сыном подруги, челнинец выстрелил в парня из самодельного обреза охотничьего ружья, которое не было нигде зарегистрировано. От полученных травм тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело, челнинца взяли под стражу. В настоящее время дело передано в суд.