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Ру Тат
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28 мая 2021  17:08
Эвелина Киселёва

Житель Челнов ответит за нецензурные оскорбления Роспотребнадзора РТ в интернете

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Татарстанец неоднократно оскорблял Роспотребнадзор РТ и его сотрудников, на него завели шесть дел об административном правонарушении. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по республике Татарстан в течение 2021 года было получено шесть обращений от одного гражданина посредством сети интернет, содержащие неприличные выражения, унижающие честь и достоинство должностных лиц», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Роспотребнадзора агентству сообщили, что многократные оскорбления в адрес надзорного органа писал 37-летний мужчина из Набережных Челнов.

После каждого нецензурного обращения челнинца его письменно уведомляли о недопустимости злоупотребления правом на обращение в государственный орган. Однако мужчину предупреждения не остановили.

Руководствуясь Административным кодексом РФ, ведомство передало нецензурные обращения в Прокуратуру Набережных Челнов.

В Прокуратуре рассказали, что мужчине вынесли шесть постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении по статье об унижении чести и достоинства, выраженном в неприличной форме.

#Роспотребнадзор по РТ #оскорбление власти #оскорбление
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