Житель Челнов лишился сбережений, решив заработать на эскорте одиноких дам

В полицию Челнов обратился зрелый мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Набережным Челнам.

Как выяснилось, челнинец зарегистрировался на сайте знакомств. Через некоторое время ему написала девушка и предложила работу – встречи за деньги с одинокими богатыми дамами. Доход обещали хороший и мужчина согласился.

Для первого свидания челнинец должен был оплатить регистрацию, стоимость которой составила 12 тыс. рублей. Следующим шагом стала оплата элитных апартаментов, где должны были проходить встречи с клиентками. Мужчина вновь перевел деньги. После этого «работодатели» пообещали привезти ключи от квартиры и обозначили длительность встречи – порядка 4 часов.

Однако через некоторое время челнинцу прозвонил курьер и сказал, что якобы одна из оплат не прошла. Тогда несостоявшийся жигало понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 35 тыс. рублей.

Пор данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что телефонные номера, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Волгограде.

