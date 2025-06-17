Житель Челнов до смерти избил пожилую супругу, возбуждено уголовное дело

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 12 июня в одной из квартир на проспекте Раиса Беляева между 70-летним мужчиной и его 69-летней супругой возникла ссора. В результате конфликта мужчина нанес жене множество ударов кулаками в жизненно важные органы, от которых последняя скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан, вину признал полностью. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.