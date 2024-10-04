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Житель «Царево Village» заболел корью
В жилом комплексе «Царево Village» в Пестречинском районе Татарстана зарегистрировали домашний очаг кори. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«Зарегистрирован один случай кори, заболевший госпитализирован в инфекционную больницу», – добавили в ведомстве.
В очаге провели противоэпидемические мероприятия, и в первые 72 часа там привили 83,3% из всех, кто контактировал с заболевшим.
Как выяснилось, из 93 контактных 12 человек подлежали иммунизации – у них не было прививок от кори. Из них медики привили уже 10 человек, еще двое приглашены на вакцинацию завтра.
Напомним, что в лицее в жилом комплексе Царево Village в марте зарегистрировали два случая заболевания гепатитом А, заболели ученики.
«Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе несколько взрослых и детей заболели корью – все представители цыганской диаспоры.
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