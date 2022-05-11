Житель Бугульмы заподозрил бездомного в краже еды, забил до смерти и выкинул тело из окна

Тело 52-летнего бездомного со следами побоев было обнаружено под окнами одного из домов по улице Гоголя в Бугульме. По подозрению в преступлении был задержан 26-летний местный житель, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, подозреваемый вместе с приятелями, в том числе 52-летним бездомным, устроили посиделки у общего знакомого. В какой-то момент бугульминец повздорил с бомжом, заподозрив его в краже продуктов. Он жестоко избил мужчину и оставил. Через некоторое время стало понятно, что бездомный умер. Тогда бугульминец выбросил тело из окна квартиры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

