Происшествия 13 апреля 2026 14:52

Житель Бугульмы хотел купить авто за рубежом, а отдал более 2 млн рублей аферистам

Житель Бугульмы отдал более 2 миллионов рублей мошенникам, пытаясь купить иномарку.

Как сообщают в МВД по РТ, по предварительным данным, 48-летний мужчина нашел в интернете сайт, предлагающий услуги по подбору и доставке автомобилей из Европы. После этого ему позвонил неизвестный, представился сотрудником компании-посредника и убедил заключить договор на покупку машины. Деньги общей суммой более 2,4 млн рублей были переведены мужчиной по частям, якобы за сопутствующие услуги и таможенное оформление.

После того, как бугульминец получил фото машины, которая не соответствовала своим характеристикам, у него возникли подозрения в обмане. При этом, дальнейшие попытки связаться с продавцом были безуспешны – аферисты перестали выходить на связь. Машину мужчина также не получил.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

#МВД по РТ #мошенники в интернете
В топе
«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

12 апреля 2026
«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

13 апреля 2026
