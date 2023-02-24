Житель Бугульмы вернулся со спецоперации ради свадьбы

Сегодня, 24 февраля, в Бугульминском ЗАГСе состоялась торжественная церемония бракосочетания. Прибывший в отпуск военнослужащий Антон и Екатерина узаконили свои отношения.

Антон 16 ноября 2022 года добровольно пошел в армию, направив личное заявление на имя председателя призывной комиссии Бугульминского района. Ради свадьбы участнику спецоперации на Украине предоставили десятидневный отпуск.

Познакомились молодожены еще в 2011 году, но отношения завязались у них в 2019-м. Екатерина поддержала решение Антона отправиться в действующую армию осенью прошлого года.

По словам Екатерины, Антон не смог остаться в стороне, поехал защищать своих близких и Родину. Девушка гордится своим супругом и будет дальше ждать его возвращения домой с победой.

Поздравил молодую пару военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов. С теплыми пожеланиями обратилась заместитель руководителя исполнительного комитета Бугульминского района по социальным вопросам Ольга Плеханова. Она вручила денежный сертификат от руководства города.

«Все бугульминцы от всей души поздравляют молодоженов, желают счастья, любви и мирного неба над головой», — сказала представительница районной администрации.



Сегодня исполнился ровно год, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине.