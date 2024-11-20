Житель Бугульмы решил заработать на инвестициях и отдал мошенникам 600 тысяч рублей

Житель Бугульмы решил заработать в интернете и оставил свой номер на одном из сайтов для инвестиций. После этого ему позвонил неизвестный и представился экспертом по инвестициям.

Под его руководством мужчина установил на телефон приложение и перевел небольшую сумму денег на указанный счет, чтобы начать инвестировать.

Через время мошенник предложил пополнить счет для увеличения дохода, и бугульминец внес еще дополнительную сумму.

Но этом аферист не остановился и предложил пенсионеру взять кредит, чтобы вложить эти деньги в новые инвестиции и заработать ещё больше.

Однако после перевода большой суммы денег, обещанный доход не поступил, а контакт с злоумышленником оборвался. Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.