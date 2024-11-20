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Житель Бугульмы решил заработать на инвестициях и отдал мошенникам 600 тысяч рублей
Житель Бугульмы решил заработать в интернете и оставил свой номер на одном из сайтов для инвестиций. После этого ему позвонил неизвестный и представился экспертом по инвестициям.
Под его руководством мужчина установил на телефон приложение и перевел небольшую сумму денег на указанный счет, чтобы начать инвестировать.
Через время мошенник предложил пополнить счет для увеличения дохода, и бугульминец внес еще дополнительную сумму.
Но этом аферист не остановился и предложил пенсионеру взять кредит, чтобы вложить эти деньги в новые инвестиции и заработать ещё больше.
Однако после перевода большой суммы денег, обещанный доход не поступил, а контакт с злоумышленником оборвался. Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.
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