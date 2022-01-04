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Ру Тат
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Происшествия
4 января 2022  12:00
Павел Климчак

Житель Бугульмы погиб на пожаре в своей квартире

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Сегодня днём в Бугульме, на улице Гафиатуллина в одном из жилых домов загорелась мебель в квартире на четвёртом этаже. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

В скором времени на место подъехали пожарные, которые принялись тушить возгорание площадью 15 квадратных метров. В процессе они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Его отдали медикам скорой помощи, которые констатировали его смерть.

Кроме того, из горящей квартиры пожарные спасли ещё троих человек при помощи масок спасаемого. Их вывели на свежий воздух и также передали медикам.

Причину пожара установят сотрудники Госпожнадзора, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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