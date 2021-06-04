Житель Бугульмы на отдыхе в Индии подхватил опасных паразитов

Мужчина из Бугульмы вернулся из Индии с редкой тропической болезнью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

После прибытия в родной город он почувствовал недомогание, а через 10 дней у него поднялась температура. Врачи диагностировали у бугульминца филяриоз — опасную болезнь, которая переносится москитами и мошками в тропических странах. Своим укусом насекомые откладывают в мягкие ткани человека яйца.

«Мужчина находится в больнице под наблюдением медиков», — сообщил источник агенства.

В беседе с корреспондентом было отмечено, что болезнь не заразна для других.