news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 июня 2022  17:20
Елена Саляхова

Житель Бугульминского района РТ погиб во время спецоперации на Украине

news_top_970_100

Сегодня в Бугульминском районе Татарстана простились с Рамисом Каюмовым – военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров. 

«Рамис честно и мужественно исполнил свой воинский долг. Это большое горе и утрата для нашего района. Доброй, светлой памяти о тебе. Соболезнования родным и близким», – написал Закиров.

Рамис Каюмов погиб 26 мая. Ему было 26 лет.

#спецоперация #Украина #погиб мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100