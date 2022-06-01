Житель Бугульминского района РТ погиб во время спецоперации на Украине

Сегодня в Бугульминском районе Татарстана простились с Рамисом Каюмовым – военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

«Рамис честно и мужественно исполнил свой воинский долг. Это большое горе и утрата для нашего района. Доброй, светлой памяти о тебе. Соболезнования родным и близким», – написал Закиров.

Рамис Каюмов погиб 26 мая. Ему было 26 лет.