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Житель Болгара совершает велопробег в память о бойцах СВО и жителях Курска
Житель Болгара, председатель Содружества пограничников РТ по Спасскому району Рашид Зиатдинов дал старт индивидуальному велопробегу, который он совершает в память о погибших бойцах в столкновениях под Курском и в зоне СВО.
Рашид Зиатдинов — ветеран боевых действий. В 90-х годах он лишился ноги в результате перестрелки с грабителем, который забрался в дом к его матери. Но это не сломило дух ветерана. Он начал заниматься каратэ, добился хороших результатов в спорте и сейчас тренирует детей. Его воспитанники — неоднократные призёры и победители различных турниров, в том числе российских.
Зиатдинов совершает велопробег на велосипеде собственной конструкции, который адаптирован под наездника, лишенного одной конечности. Одна педаль у велосипеда расположена на руле.
Активист уже проехал более 100 км. Вчера вечером он посетил село Никольское, потом прибыл в поселок Алексеевское, где заночевал у боевых товарищей. Сегодня он приедет в Рыбную Слободу, откуда планирует стартовать обратно завтра утром.
В Болгар Зиатдинов прибудет 28 августа.
«У меня после тех событий, которые произошли под Курском, пришла идея совершить велопробег. Я посвятил его героям. Считаю, что нужно сократить количество увеселительных мероприятий и больше внимания уделить патриотическому воспитанию молодёжи. Как бы ни переживали родители за детей, но защищать Родину надо. А кто будет защищать? Я бы пошёл, но меня не берут. Мне в ноябре будет 70 лет, у меня нет ноги. Поэтому хоть какую-то лепту хочу внести в общее дело Победы», — говорит Рашид Зиатдинов.
В феврале мужчина на собственной машине отвозил гуманитарный груз в посёлок Гранитный Донецкой области. Сейчас он снова выразил готовность совершить гуманитарный рейс.
«Каждый должен внести свою лепту в дело победы над фашизмом», — считает активист.
Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой.
Фото предоставлены Рашидом Зиатдиновым.
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