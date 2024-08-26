Житель Болгара совершает велопробег в память о бойцах СВО и жителях Курска

Житель Болгара, председатель Содружества пограничников РТ по Спасскому району Рашид Зиатдинов дал старт индивидуальному велопробегу, который он совершает в память о погибших бойцах в столкновениях под Курском и в зоне СВО.

Рашид Зиатдинов — ветеран боевых действий. В 90-х годах он лишился ноги в результате перестрелки с грабителем, который забрался в дом к его матери. Но это не сломило дух ветерана. Он начал заниматься каратэ, добился хороших результатов в спорте и сейчас тренирует детей. Его воспитанники — неоднократные призёры и победители различных турниров, в том числе российских.

Зиатдинов совершает велопробег на велосипеде собственной конструкции, который адаптирован под наездника, лишенного одной конечности. Одна педаль у велосипеда расположена на руле.

Активист уже проехал более 100 км. Вчера вечером он посетил село Никольское, потом прибыл в поселок Алексеевское, где заночевал у боевых товарищей. Сегодня он приедет в Рыбную Слободу, откуда планирует стартовать обратно завтра утром.

В Болгар Зиатдинов прибудет 28 августа.

«У меня после тех событий, которые произошли под Курском, пришла идея совершить велопробег. Я посвятил его героям. Считаю, что нужно сократить количество увеселительных мероприятий и больше внимания уделить патриотическому воспитанию молодёжи. Как бы ни переживали родители за детей, но защищать Родину надо. А кто будет защищать? Я бы пошёл, но меня не берут. Мне в ноябре будет 70 лет, у меня нет ноги. Поэтому хоть какую-то лепту хочу внести в общее дело Победы», — говорит Рашид Зиатдинов.

В феврале мужчина на собственной машине отвозил гуманитарный груз в посёлок Гранитный Донецкой области. Сейчас он снова выразил готовность совершить гуманитарный рейс.

«Каждый должен внести свою лепту в дело победы над фашизмом», — считает активист.

Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой.