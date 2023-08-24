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Житель Болгара отработал 100 часов обязательных работ за езду без прав
Лишенный прав 32-летний житель Болгара отработал 100 часов обязательных работ за езду без прав, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
По информации ведомства, ранее мужчину уже лишали водительских прав, однако это не помешало ему вновь сесть за руль. Мужчину за рулем «Лады» остановили в Алькеевском районе и составили на него соответствующий протокол.
Суд определил наказание водителю в виде обязательных работ, исполнительный документ поступил в местное отделение судебных приставов.
Сотрудники уведомили должника о решении суда, после чего контролировали его исполнение. В итоге мужчина отработал все 100 часов.
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