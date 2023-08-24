Лишенный прав 32-летний житель Болгара отработал 100 часов обязательных работ за езду без прав, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

По информации ведомства, ранее мужчину уже лишали водительских прав, однако это не помешало ему вновь сесть за руль. Мужчину за рулем «Лады» остановили в Алькеевском районе и составили на него соответствующий протокол.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Суд определил наказание водителю в виде обязательных работ, исполнительный документ поступил в местное отделение судебных приставов.

Сотрудники уведомили должника о решении суда, после чего контролировали его исполнение. В итоге мужчина отработал все 100 часов.