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Ру Тат
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Происшествия
8 февраля 2022  11:40
Полина Шевчук

Житель Болгар забил до смерти гостя за то, что тот уснул в уличной обуви на кровати

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В Татарстане 45-летний житель Болгар обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 7 февраля мужчина устроил у себя дома застолье с 30-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт и хозяин дома ударил гостя несколько раз по лицу и вышел покурить. Вернувшись, он обнаружил, что приятель завалился спать на кровать, не сняв уличную обувь. Тогда хозяин жилища стащил его на пол и жестоко избил. Ночью к нему пришел родственник, который обнаружил, что гость скончался.

Свою вину татарстанец признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. 

#Убийство #забил до смерти #следком рт
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