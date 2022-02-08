Житель Болгар забил до смерти гостя за то, что тот уснул в уличной обуви на кровати

В Татарстане 45-летний житель Болгар обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 7 февраля мужчина устроил у себя дома застолье с 30-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт и хозяин дома ударил гостя несколько раз по лицу и вышел покурить. Вернувшись, он обнаружил, что приятель завалился спать на кровать, не сняв уличную обувь. Тогда хозяин жилища стащил его на пол и жестоко избил. Ночью к нему пришел родственник, который обнаружил, что гость скончался.

Свою вину татарстанец признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.