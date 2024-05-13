Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Житель Болгар решил исправить кредитную историю своего отца и погасил за него долг
В Болгаре молодой человек обратился к приставам, чтобы погасить долг своего отца.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, юноша не хотел, чтобы его отец числился в базе данных должников и вернул заемные средства в размере почти 210 тысяч рублей.
Однако, кредитная история мужчины все равно была испорчена, ведь дело дошло до приставов и принудительных мер взыскания.
В ведомстве напомнили, что в отношении должников применяется целый комплекс мер и ограничений: арест и изъятие личного имущества в счет оплаты долга, арест банковских счетов, удержание средств из заработной платы, запрет на регистрацию недвижимости, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации и др.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников