Житель Болгар решил исправить кредитную историю своего отца и погасил за него долг

В Болгаре молодой человек обратился к приставам, чтобы погасить долг своего отца.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, юноша не хотел, чтобы его отец числился в базе данных должников и вернул заемные средства в размере почти 210 тысяч рублей.

Однако, кредитная история мужчины все равно была испорчена, ведь дело дошло до приставов и принудительных мер взыскания.

В ведомстве напомнили, что в отношении должников применяется целый комплекс мер и ограничений: арест и изъятие личного имущества в счет оплаты долга, арест банковских счетов, удержание средств из заработной платы, запрет на регистрацию недвижимости, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации и др.