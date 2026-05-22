Житель Белгородской области серьёзно ранен при атаке БПЛА на автомобиль

Человек получил тяжелые травмы во время беспилотной атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

«В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу», – рассказали в местном оперштабе.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.