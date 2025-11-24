news_header_top
Происшествия 24 ноября 2025 12:39

Житель Белгородской области получил ранение из-за атаки украинского БПЛА

В результате атаки украинского дрона на коммерческое здание в селе Бессоновка Белгородской области пострадал местный житель. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, у мужчины диагностирована баротравма, и его увезли в больницу.

По словам главы области, удар беспилотника также привел к повреждению здания — выбитым окнам и фасаду. Кроме того, осколками повреждены четыре припаркованных автомобиля.

Гладков также сообщил о других инцидентах: в поселке Малиновка дрон атаковал гараж, в Грайвороне от детонации боеприпаса пострадал фасад коммерческого объекта, а в селе Новая Таволжанка беспилотник обстрелял движущуюся машину.

