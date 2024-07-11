Житель белгородского села Ржевки погиб, еще трое ранены при атаке дронов ВСУ

В Шебекинском городском округе село Ржевка подверглось нападению беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Гладков.

В результате атаки на гражданский автомобиль один мужчина получил смертельные ранения и скончался до прибытия медицинской помощи.

При другом нападении FPV-дрона на легковое транспортное средство пострадали три человека. Двое мужчин с осколочными травмами спины были госпитализированы в белгородскую городскую больницу №2. Третий пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу с баротравмой и ушибом поясничной области.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.