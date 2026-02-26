Житель Белгорода отказался подвезти губернатора Гладкова до железнодорожного переезда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что по пути из командировки его поезд сломался недалеко от Белгорода, а местный житель отказался подвезти его до железнодорожного переезда, расположенного в нескольких сотнях метров. Ситуацией он поделился в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, состав остановился рядом с одним из сел. Он вышел и попытался найти машину, чтобы доехать до железнодорожного переезда, который находился примерно в 600-700 метрах. Там его уже ждала служебная машина, направленная главой Яковлевского округа Олегом Медведевым.

Гладков рассказал, что обратился к местному жителю с просьбой подвезти его до переезда, однако тот отказался. Губернатор отметил, что понимает: у людей достаточно собственных забот, а неожиданная просьба ранним утром могла вызвать недоумение.

По его словам, мужчина пояснил, что машина рассчитана на него и дочь, а лишняя эксплуатация может повредить автомобилю. Гладков согласился, что собственник вправе бережно относиться к своему имуществу.

При этом глава региона допустил, что в отказе могла проявиться внутренняя обида на власть – региональную или местную. Он сообщил, что попросит Олега Медведева встретиться с жителем и выяснить, есть ли у него претензии или нерешенные вопросы.

По словам губернатора, власти стараются уделять внимание обращениям граждан даже в сложной обстановке и готовы разбираться в каждой ситуации. Если обнаружится проблема, которую можно решить, региональные власти постараются это сделать.

Отдельно Гладков отметил, что, несмотря на сложную оперативную ситуацию в регионе, которая по ряду направлений имеет тенденцию к ухудшению, область продолжает реализовывать ранее запущенные проекты.