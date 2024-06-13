Житель Башкортостана подписал контракт в Татарстане на участие в СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районном военкомате житель Республики Башкортостан подписал контракт на участие в специальной военной операции.

Александр Прокопьев работал на заводе рядовым рабочим. Он неравнодушен к происходящему в стране, всегда интересуется политическими новостями. Поэтому свой вклад в решение будущего России Александр считал делом чести.

«Россия переживает важный период. Отечеству сегодня нужна помощь. Поэтому мы должны объединиться, внести свой вклад в светлое будущее нашей страны», — говорит житель Башкортостана.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Александра Прокопьева встретил военный комиссар Актанышского района Ленар Ахметзянов. Военком объяснил все детали важного контракта.

«На специальную военную операцию я иду не ради денег. Для меня на первом месте — защита интересов Отечества. До этого я много думал. Глобалистам не нравится умение России красиво выстраивать свою внешнюю и внутреннюю политику, строить коридор международной торговли между Ближним Востоком и Россией. А все это большой плюс для России и стран СНГ, БРИКС. Глобалисты пытаются этому помешать. В дальнейшем хочу внести свой вклад в то, чтобы Россия заняла прочную позицию на международной политической арене, установилось справедливость и мир в земном шаре», — патриотически высказался Александр.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Желание Александра отправиться на СВО было положительно воспринято близкими. В их семье трое детей, у Александра есть сестра и брат, растет дочь. Мать не возражала против решения сына, она молится, чтобы его любимый вернулся живым и здоровым.

«В последнее время российское правительство оказывает значительную денежную поддержку тем, кто выбирает военный путь. От Министерства обороны РФ единовременно выделяется 195 тыс. рублей, от Правительства Республики Татарстан — 505 тыс. рублей. Если приезжают из соседних республик — Башкортостана, Чувашии, Удмуртии и заключают контракт в военных комиссариатах на территории Татарстана, то этим гражданам выплачивается 305 тысяч рублей», — пояснил нам о помощи контрактников Ленар Ахметзянов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Месячная зарплата контрактников начинается от 210 тысяч рублей. В зависимости от воинского звания и должности существовали дополнительные выплаты. А один день в специальной военной операции приравнен к 3 дням службы в других войсках Вооруженных Сил Российской Федерации.