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Ру Тат
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Происшествия
6 февраля 2023  11:54

Житель Башкирии попался полицейским в Татарстане с 2 кг героина, спрятанных в сабвуфере

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На посту «Малиновка» в Татарстане автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний житель Башкирии. Молодой человек заметно нервничал, поэтому полицейские решили досмотреть автомобиль. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в своем телеграм-канале.

В багажнике машины в сабвуфере стражи порядка обнаружили хорошо спрятанные два свертка, в которых находилось неизвестное вещество. Экспертиза показала, что содержимое пакетов – героин общей массой порядка 2 кг.

Мужчина пояснил, что два месяца назад нашел работу курьером в интернет-магазине, который торгует наркотиками. В конце января он получил заказ – забрать в Подмосковье парию наркотиков и отвезти их в Магнитогорск. Там запрещенные вещества должны были расфасовать по мелким партиям и продать.

У юноши изъяли телефон, через который велась переписка с куратором, а также фото тайников, где были спрятаны наркотики.

Наркокурьера задержали и поместили под стражу.
 

#наркотики #наркокурьер #гибдд рт
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