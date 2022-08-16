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Ру Тат
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Происшествия
16 августа 2022  16:59
Павел Климчак

Житель Азнакаевского района утонул, решив искупаться в деревенском пруду

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Сегодня около двенадцати часов дня по номеру вызова спецслужб 112 сообщили, что в деревне Маняуз Азнакаевского района, на местном пруду утонул мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место выехали спасатели ЗПСО №7 из Лениногорска и Альметьевска. Спустя несколько часов тело 48-летнего мужчины нашли в 60 метрах от берега.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной происшествия стало то, что мужчина купался в необорудованном месте. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#утонул мужчина
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