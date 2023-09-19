Житель Арского района РТ потратил 2,5 млн рублей, чтобы облагородить пруд в родном селе

2,5 млн рублей собственных денег потратил житель деревни Верхний Пшалым Арского района Татарстана Рустам Зиятдинов, чтобы превратить местный пруд в лакшери зону для односельчан.

Все началось с того, что мужчина решил очистить берег пруда от скопившегося мусора, затем он избавил территорию у водоема от зарослей. Дальше – больше: появилась набережная и мост, соединяющий две деревенские улицы.

На этом задумки по благоустройству территории родного села у Рустама Зиятдинова не иссякли. Подробнее о том, какие планы он хочет воплотить в жизнь, мужчина рассказал корреспонденту ТНВ Диляре Юсуповой.