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Житель Арского района РТ потратил 2,5 млн рублей, чтобы облагородить пруд в родном селе
2,5 млн рублей собственных денег потратил житель деревни Верхний Пшалым Арского района Татарстана Рустам Зиятдинов, чтобы превратить местный пруд в лакшери зону для односельчан.
Все началось с того, что мужчина решил очистить берег пруда от скопившегося мусора, затем он избавил территорию у водоема от зарослей. Дальше – больше: появилась набережная и мост, соединяющий две деревенские улицы.
На этом задумки по благоустройству территории родного села у Рустама Зиятдинова не иссякли. Подробнее о том, какие планы он хочет воплотить в жизнь, мужчина рассказал корреспонденту ТНВ Диляре Юсуповой.
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