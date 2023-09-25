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Житель Апастовского района передал землякам в зону СВО личный УАЗ
В Апастовском районе много неравнодушных жителей, которые с первых дней оказывают посильную помощь своим землякам — бойцам спецоперации. Одним из них стал житель села Мурзино Ильфир Салахов.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, он отремонтировал свой личный автомобиль УАЗ, чтобы отправить военнослужащим в зону СВО. Транспорт повышенной проходимости необходим на поле боя, и его вскоре доставят бойцам.
«Наши солдаты и офицеры в зоне СВО показывают героизм и мужество, порой ценой своей жизни защищают Родину. Мы должны делать все возможное, чтобы поддержать ребят. Это самое малое, что могу сделать для приближения Победы. И дальше буду продолжать оказывать поддержку», — сказал Ильфир Салахов.
За такую активную гражданскую позицию и поддержку бойцов его поблагодарил глава Апастовского района Айрат Зиганшин.
«Меня глубоко тронул этот поступок. Рад, что наш район богат такими благородными и ответственными людьми. Призываю продолжать непрерывную поддержку наших героических солдат, которые несут службу в зоне СВО», — отметил Зиганшин.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.
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Фото: пресс-служба Апастовского района РТ.
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