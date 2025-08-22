news_header_top
Происшествия 22 августа 2025 16:13

Житель Альметьевска выслушал приговор за организацию наркопритона в доме

В Альметьевске вынесли приговор 44-летнему местному жителю. Его признали виновным в организации притона для потребления наркотиков, сообщает прокуратура РТ.

Согласно материалам уголовного дела, с 4 по 15 апреля 2025 года мужчина регулярно предоставлял свое жилье знакомым для употребления запрещенных веществ. Взамен он получал дозу наркотических средств. Несмотря на неоднократные официальные предостережения о прекращении содержания притона, мужчина продолжал нарушать закон.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и обязал пройти курс лечения от наркомании.

