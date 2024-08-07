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Житель Альметьевска выплатил долг по ЖКУ в 114 тысяч, чтобы не лишиться авто
В Альметьевске мужчина оплатил долг по жилищно-коммунальным услугам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Выяснилось, что мужчина более двух лет скрывался от приставов и не выплачивал долг в размере 114 тыс. руб. по ЖКУ.
Во время очередного рейда приставы обнаружили «Ладу Калину», которая принадлежит мужчине. Чтобы не лишаться автомобиля, должник принял решение оплатить коммунальные долги на месте.
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