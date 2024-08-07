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Происшествия 7 августа 2024 10:26

Житель Альметьевска выплатил долг по ЖКУ в 114 тысяч, чтобы не лишиться авто

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В Альметьевске мужчина оплатил долг по жилищно-коммунальным услугам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что мужчина более двух лет скрывался от приставов и не выплачивал долг в размере 114 тыс. руб. по ЖКУ.

Во время очередного рейда приставы обнаружили «Ладу Калину», которая принадлежит мужчине. Чтобы не лишаться автомобиля, должник принял решение оплатить коммунальные долги на месте.

Фото: © ГУФССП по РТ

#судебные приставы
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