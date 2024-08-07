Житель Альметьевска выплатил долг по ЖКУ в 114 тысяч, чтобы не лишиться авто

В Альметьевске мужчина оплатил долг по жилищно-коммунальным услугам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что мужчина более двух лет скрывался от приставов и не выплачивал долг в размере 114 тыс. руб. по ЖКУ.

Во время очередного рейда приставы обнаружили «Ладу Калину», которая принадлежит мужчине. Чтобы не лишаться автомобиля, должник принял решение оплатить коммунальные долги на месте.