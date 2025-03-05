Житель Альметьевска, спасаясь от пожара, прыгнул с балкона и получил травмы

Сегодня ночью в десятиэтажном жилом доме на проспекте Строителей в Альметьевске произошел пожар.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, на лестничной площадке третьего этажа загорелись детская коляска и велосипед, вероятно, из-за поджога. Дым быстро заполнил подъезд.

Житель одной из квартир на третьем этаже, пытаясь спастись, выбежал на балкон и прыгнул в сугроб. Молодой человек 20 лет повредил ногу и был госпитализирован с подозрением на перелом пятки.

Пожарные быстро потушили огонь, который охватил около 1,5 кв. м.