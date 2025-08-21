Житель Альметьевска сдал в ломбард украшения матери и перевел мошенникам более 700 тыс.

Мошенники обманули 20-летнего жителя Альметьевска на более чем 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Альметьевскому району.

Все началось с телефонного звонка от якобы представителя мобильного оператора, который предложил продлить срок обслуживания. Под этим предлогом злоумышленники выманили у парня пароль от портала Госуслуг.

Вскоре на его электронную почту пришло письмо о подозрительной активности на портале с приложенной ссылкой на чат-бот «поддержки МФЦ». Через него парню сообщили, что он якобы причастен к мошенничеству и может быть задержан.

Позже с ним связались через мессенджер, представившись сотрудниками ФСБ. Молодому человеку сообщили, что он числится в базе «дропперов» и может быть привлечен к ответственности. Испуганный молодой человек согласился перевести все свои накопления на «безопасный счет».

Во время видеозвонка аферисты попросили провести «обзорную экскурсию» квартиры. Парень показал наличные, технику и мамины золотые украшения. Мошенник настоял на том, чтобы все это было сфотографировано и отправлено «сотруднику Центробанка» — якобы для отмены обыска.

По их указанию молодой человек сдал украшения в ломбард за 62 300 рублей, а также перевел 570 тысяч рублей на «безопасный счет». На следующий день ему сообщили, что на его имя оформлен кредит на 50 тысяч рублей, и попросили перевести эту сумму для «быстрого погашения долга». Он снова выполнил все инструкции.

Аферисты обещали вернуть все деньги на его счет, а документы отправить на электронную почту. Не дождавшись ответа и денег, молодой человек обратился в полицию. Ущерб составил 707 тысяч рублей.