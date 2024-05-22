Житель Альметьевска продал свое авто и отдал миллион рублей обманувшим его аферистам

В Альметьевском районе Республики Татарстан зафиксирован очередной случай мошенничества с использованием популярной схемы обмана под видом сотрудников сотовых операторов и правоохранительных органов. Жертвой преступников стал 62-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Согласно заявлению потерпевшего в полицию, ему позвонил неизвестный, представившийся оператором сотовой связи, и под предлогом продления договора сим-карты выманил у мужчины конфиденциальные данные, получив доступ к его онлайн-банку.

Затем последовал новый звонок, на этот раз от якобы сотрудника правоохранительных органов, который убедил жертву, что ее счет находится под угрозой, и дал инструкции по снятию денежных средств для их дальнейшего перевода на «безопасный» счет.

Введенный в заблуждение мошенниками пенсионер обналичил более 100 тысяч рублей с кредитной карты, продал автомобиль за 950 тысяч рублей и перевел все вырученные деньги на указанные злоумышленниками реквизиты. Обман раскрылся, когда аферисты после получения средств прекратили выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранительными органами ведется комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления и задержанию лиц, причастных к его совершению.