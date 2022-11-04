news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
4 ноября 2022  05:31
Наталья Рыбакова

Житель Альметьевска помог экологам раскрыть виновника свалки отходов за гаражами

news_top_970_100

Благодаря бдительности жителя Альметьевска и оперативности экологов в Татарстане ликвидирована крупная свалка, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сообщение о сбросе отходов на почву поступило в Юго-Восточное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Житель Альметьевска на камеру телефона зафиксировал, как грузовая машина сбрасывает строительные отходы за гаражным комплексом на ул. Монтажной», – сказано в сообщении.

Экологи оперативно выехали на место и обнаружили несанкционированную свалку. Ее общая площадь составила 34 тыс. кв. метров. Виновнику будет вынесено предостережение. Свалку уже устранили, территория приведена в порядок.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100