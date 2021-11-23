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Ру Тат
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Происшествия
23 ноября 2021  21:52
Павел Климчак

Житель Альметьевска погиб на пожаре в своей квартире

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Вечером на проспекте Строителей в Альметьевске загорелась квартира в жилом доме. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе девяти часов.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные обратили внимание на сильный поток дыма из квартиры. Они вскрыли входную дверь и вынесли на свежий воздух с помощью маски спасаемого двоих человек – мужчину и женщину.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После осмотра медики констатировали смерть мужчины. Спасённую женщину госпитализировали в больницу. Причина пожара выясняется, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре #пожар в квартире
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