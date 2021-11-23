Житель Альметьевска погиб на пожаре в своей квартире

Вечером на проспекте Строителей в Альметьевске загорелась квартира в жилом доме. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе девяти часов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные обратили внимание на сильный поток дыма из квартиры. Они вскрыли входную дверь и вынесли на свежий воздух с помощью маски спасаемого двоих человек – мужчину и женщину.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После осмотра медики констатировали смерть мужчины. Спасённую женщину госпитализировали в больницу. Причина пожара выясняется, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.