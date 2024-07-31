Житель Альметьевска перечислил почти 350 тысяч лжесотрудникам пенсионного фонда

Мошенники обманули жителя Альметьевска, представившись работниками пенсионного фонда, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

60-летний мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником пенсионного фонда. Звонивший сказал, что мужчине необходимо срочно предоставить обновленные документы в фонд для перерасчета пенсии. Для записи на прием требовалось предоставить доступ к порталу «Госуслуги» и назвать код, который придет в смс-сообщении. Несмотря на предупреждение банка в том же сообщении не сообщать пароль никому, даже сотрудникам банка, мужчина продиктовал его незнакомцу на другом конце телефона.

Затем ему позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя через портал «Госуслуги». Чтобы опередить мнимых злоумышленников, он предложил оформить новый кредит и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Мужчина поверил звонившему и перевел 345 тысяч рублей на указанные счета. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.