Житель Альметьевска лишился Porsche Cayenne за то, что вновь сел пьяным за руль

Альметьевский городской суд признал виновным 40-летнего местного жителя в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи привлеченным к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По материалам дела, 18 июля водитель Porsche Cayenne сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники ДПС. Оказалось, что раньше мужчину уже наказывали за такую же провинность, однако он не сделал должных выводов.

Суд приговорил альметьевца к обязательным работам на 250 часов и лишил прав управлять автомобилем на два с половиной года. Автомобиль Porsche Cayenne конфисковали в доход государства.