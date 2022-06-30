Житель Альметьевска лишился более 160 тысяч рублей, заказывая интимный массаж

23-летний житель Альметьевска попытался заказать себе интимный массаж по объявлению в Интернете.

Сначала, в качестве предоплаты, его попросили перевести 1500 рублей. После этого молодому человеку позвонили с неизвестного номера и убеждали перевести еще денег. Заподозрив неладное, он решил отказаться от услуг и попросил вернуть ему деньги. Однако администратор заявил, что для отмены заказа необходимо «закрыть сразу два канала оплаты», дополнительно перечислив еще 60 тысяч рублей. Молодой человек перечислил эту сумму, и позвонил администратору.

Но вместо него трубку взял мужчина и потребовал еще более одного миллиона рублей. В случае отказа молодого человека обещали найти, избить, подкинуть наркотики и сдать сотрудникам полиции.

Испугавшись, житель Альметьевска перечислил еще 80 тысяч рублей. Но злоумышленники не остановились и на этом и начали требовать больше денег. После этого молодой человек обратился в полицию.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.