Житель Альметьевска лишился автомобиля, поверив телефонным мошенникам

Житель Альметьевска, пытаясь обезопасить себя, продал автомобиль и отдал деньги телефонным мошенникам.

Выяснилось, что молодой человек приехал в Черемшан к своим родителям. В это время позвонил неизвестный, который сообщил о необходимости продления договора с сотовой компанией. Звонивший сообщил, что на телефон придут специальные СМС-коды и их необходимо продиктовать. Молодой человек назвал комбинацию цифр, а позже узнал о взломе учетной записи на портале Госуслуг.

После этого ему звонили лжесотрудники правоохранительных органов и кредитных учреждений. От них потерпевший узнал, что на основании некой доверенности мошенники хотят продать его автомобиль марки «Лада». Поэтому необходимо задержать аферистов.

Мужчина отправил все данные своего автомобиля мошенникам и с их помощью, уже на следующий день, продал легковушку за 400 тыс. рублей. Деньги он положил в коробку из-под обуви и на такси отправил якобы в безопасное место для сохранности.

На следующий день ему снова позвонил лжеследователь. Он сообщил, что дом его родителей пытаются продать неизвестные. И попросил прислать документы на недвижимость и фотографии всех ювелирных украшений. Только после этого молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».