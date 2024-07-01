Житель Алькеевского района отправился в зону СВО и погасил долги по кредитам

Татарстанец отправился в зону спецоперации и погасил дол перед несколькими микрофинансовыми организациями. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что у 36-летнего мужчины был долг в 474 тыс. рублей. Находясь в отпуске, участник СВО связался с судебным приставом-исполнителем, рассказал, что проходит военную службу и готов оплатить всю сумму задолженности через несколько дней. Так и произошло – долг был погашен полностью.