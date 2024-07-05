Житель Актанышского района РТ утонул в пруду, где купаться запрещено

Сегодня днем в пруду неподалеку от села Улиманово Актанышского района Татарстана утонул 66-летний мужчина. Трагедия произошла около часа дня. Мужчина решил искупаться там, где был установлен аншлаг «Купание запрещено».

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В девятом часу вечера водолазы ЗПСО №6 обнаружили тело погибшего в 15 метрах от берега. Его достали с глубины в пять метров и передали полицейским.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ГУ МЧС России по РТ татарстанцам напоминают: не стоит купаться в необорудованных местах, не пейте спиртное у воды и обращайте внимание на установленные знаки.