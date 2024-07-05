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Житель Актанышского района РТ утонул в пруду, где купаться запрещено
Сегодня днем в пруду неподалеку от села Улиманово Актанышского района Татарстана утонул 66-летний мужчина. Трагедия произошла около часа дня. Мужчина решил искупаться там, где был установлен аншлаг «Купание запрещено».
В девятом часу вечера водолазы ЗПСО №6 обнаружили тело погибшего в 15 метрах от берега. Его достали с глубины в пять метров и передали полицейским.
В ГУ МЧС России по РТ татарстанцам напоминают: не стоит купаться в необорудованных местах, не пейте спиртное у воды и обращайте внимание на установленные знаки.
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