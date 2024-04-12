Житель Агрызского района выплатил долг по налогам, чтобы не потерять гараж и машину

Приставы Агрыза взыскали с местного жителя долг по налогам почти в 250 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На должника было возбуждено 9 исполнительных производств. Однако, несмотря на неоднократные напоминания, мужчина отказывался погашать долги.

Приставы приняли ряд мер принудительного исполнения: вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, об аресте автомобиля Lada, гаража и земельного участка под ним. Сотрудники ведомства направили заявление на оценку арестованного имущества, чтобы далее отправить его в Росимущество. Эти меры подействовали на мужчину, он сразу предоставил чек с подтверждением о полной оплате.