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Житель Агрызского района выплатил долг по налогам, чтобы не потерять гараж и машину
Приставы Агрыза взыскали с местного жителя долг по налогам почти в 250 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На должника было возбуждено 9 исполнительных производств. Однако, несмотря на неоднократные напоминания, мужчина отказывался погашать долги.
Приставы приняли ряд мер принудительного исполнения: вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, об аресте автомобиля Lada, гаража и земельного участка под ним. Сотрудники ведомства направили заявление на оценку арестованного имущества, чтобы далее отправить его в Росимущество. Эти меры подействовали на мужчину, он сразу предоставил чек с подтверждением о полной оплате.
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