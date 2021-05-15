Жить здесь и сейчас: психотерапевт дала советы семьям, как пережить трагедию

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова дала советы семьям в Татарстане, как сплотиться внутри семьи и пережить трагедию в казанской школе №175.

«Семья как ячейка должна сплотиться, быть вместе. Телефоны — в сторону, и поехали на природу. Просто гуляем по лесу, смотрим на цветы, вдыхаем ароматы пробуждающейся жизни, потому что по-прежнему за окном бушует весна. Используем тот ресурс, сильнее которого нет, — это ресурс вечной жизни, которая расцветает у нас. И через этот ресурс исцеляемся», — посоветовала врач.

По мнению Марины Белоусовой, необходимо «нажать на паузу», прекратить все обсуждения, связанные с трагедией, выйти из чатов мессенджеров, которые заряжают человека негативной энергетикой.

«Объединяться за ужином, смотреть старые семейные фотографии в альбомах, вместе приготовить блюдо, рассказать ребенку то, о чем никогда не рассказывали, например, как ждали его появления на свет», — привела примеры времяпровождения для семьи врач.

По словам Белоусовой, необходимо помнить, как ценна минута сегодня.

«Мне кажется, многим родителям надо отстраниться от обсуждения охраны в школе. Это важно, но об этом думают и другие люди. Нужно подумать о том, что здесь и сейчас я могу сделать для своего ребенка. Завтра — будет, мы его планируем, мы о нем мечтаем. Но у нас есть только — сегодня. И по-настоящему мы живы только сегодня, и сказать что-то важное мы можем только сегодня. Самое мучительное в горевании — это когда человек говорит: „Я не успел сказать/поцеловать“. И они с этим потом всю жизнь живут», — отметила врач.