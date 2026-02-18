«Жить в Сабах – это модно»: Мухаметшин оценил итоги 2025 года в Сабинском районе

Сабинский район делает ставку на молодежь, сельское хозяйство и новые производства. Сегодня на итоговой сессии райсовета говорили о развитии экономики, кадровых вызовах и мерах, которые должны сделать село привлекательным не только для жизни, но и для бизнеса. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Сабинского районного совета

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Жить в Сабах – это модно»

Заседание районного совета прошло в Доме культуры имени Биктемирова в Богатых Сабах. В этом году участие в сессии принял Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

По традиции на первом и втором этажах развернули выставки с продукцией местных производителей.

«Каждый год мы предоставляем возможность гостям итоговой сессии совета муниципального района посмотреть на достижения района, какие новые производства и продукты появились», – рассказал заместитель председателя исполнительного комитета по инвестиционному развитию Сабинского района Ильнур Кутдусов журналисту «Татар-информа».

Ключевой отраслью Сабинского района остается сельское хозяйство. Параллельно развивается малый и средний бизнес. По словам Кутдусова, большинство новых предприятий относится к категории среднего бизнеса.

Активное участие в предпринимательстве принимает молодежь. По данным исполкома района, половина самозанятых в Сабинском районе – это молодые люди, а среди предпринимателей их доля составляет 37%.

«Очень важно, что молодежь на селе нашла себя. Республиканские программы, объявленные нашим Раисом (Рустамом Миннихановым, – прим. Т-и), позволяют «закрепить» молодежь. Жить в Сабах – это модно», – прокомментировал эту статистику «Татар-информу» председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

По традиции на первом и втором этажах развернули выставки с продукцией местных производителей Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы привлекательны для жизни, а для ведения бизнеса – пока нет»

Объем валового территориального продукта (ВТП) за 2025 год, по данным главы Сабинского района Раиса Минниханова, оценивается на уровне 26,4 млрд рублей (23-е место по Татарстану). Объем отгруженных товаров собственного производства – 6,2 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 103,3%.

Треть валового территориального продукта района, как уже отмечалось, обеспечивает сельское хозяйство. Наиболее продуктивным направлением остается животноводство. В сфере растениеводства Рустам Минниханов заявил о необходимости перехода к более маржинальным культурам.

В прошлом году завершили оснащение инженерными сетями производственной площадки пищевого кластера индустриального парка «Саба». На этой территории планируют построить агропромышленный парк, однако для реализации проекта требуется господдержка. Ожидается, что предприятие создаст 76 рабочих мест.

Глава района обратился к Мухаметшину с просьбой о содержании таких объектов за счет бюджета республики.

«После ввода объектов дальнейшее содержание ложится на балансодержателя. С учетом современных тенденций на новых объектах сейчас имеем современные системы отопления, вентиляции, электрификации. Муниципальному бюджету финансово сложно содержать инженерную инфраструктуру вводимых объектов с учетом их требований к содержанию», – отметил Минниханов.

Также глава района обратил внимание на маркетплейсы. У того, кто не может пользоваться этим инструментом продажи, нет будущего, уверен Раис Минниханов.

Объем валового территориального продукта за 2025 год, по данным Раиса Минниханова, оценивается на уровне 26,4 млрд рублей Фото: gossov.tatarstan.ru

«В сельских школах постоянное или временное отсутствие кадров мы можем компенсировать только дистанционным преподаванием. Необходимо оборудование, которое можно будет использовать при полном или временном отсутствии учителя», – предложил Минниханов решение кадрового вопроса в школах.

По мнению главы района, в каждой школе должно быть два оснащенных кабинета, чтобы учитель мог преподавать из другой школы. Для этого необходимо закупить и обновить соответствующее школьное оборудование.

«Мы видим, как в городах перегружены социальные объекты, при этом в деревнях садики, школы не работают на полную мощность. Для сохранения сел и деревень необходимы налоговые льготы для бизнеса в сельской местности. Мы привлекательны для жизни, а для ведения бизнеса – пока нет!» – считает он.

Фарид Мухаметшин поблагодарил актив района за созидательный труд на благо своих территорий и Татарстана в целом Фото: gossov.tatarstan.ru

«Сабинский район сохраняет устойчивое развитие»

«Анализ ситуации и проблем на местах позволяет сформировать более полную и объективную картину. Сверить нашу траекторию с основными параметрами республиканской Стратегии-2030, национальными целями развития», – отметил Мухаметшин.

Он сообщил, что по итогам прошлого года Сабинский район в рейтинге социально-экономического развития занял 12-е место, поднявшись за год сразу на четыре позиции. По словам Мухаметшина, район демонстрирует высокую эффективность в производстве сельхозпродукции – удельный вес денежной выручки в республиканском объеме составляет 3,84%.

Вклад района в республиканский, как выразился Мухаметшин, «каравай» в этом году составил 77,7 тыс. тонн зерновых, а поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 231 голову к прошлому году. Производство скота и птицы сохранилось – 16,4 тыс. тонн.

«Доля малого и среднего бизнеса в ВТП весьма высока – 40,5%. Мер поддержки для предпринимателей сейчас немало. Прошу руководство муниципалитета не ослаблять работу в этом направлении и оказывать содействие», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Завершая свое выступление, Фарид Мухаметшин поблагодарил актив района за созидательный труд на благо своих территорий и Татарстана в целом.

«Сабинский район по многим показателям сохраняет устойчивое развитие, является примером. И район особый, здесь вырос и получил образование Раис республики Рустам Минниханов, сабинцы эту ответственность чувствуют», – заключил Мухаметшин.

В завершение отчетной сессии были вручены государственные и ведомственные награды активу района, сертификаты для приобретения жилья получили семьи участников специальной военной операции.

В Центре детского (технического) творчества «Оста» дети могут записаться в кружки робототехники, авто-, авиа- и судостроения, швейного дела, металлообработки Фото: gossov.tatarstan.ru

«Оста» и Kaef

Программа визита председателя Государственного Совета республики в муниципалитет также включала открытие двух молодежных центров в Богатых Сабах. Оба объекта расположены на одной территории рядом с главным спортивным комплексом района «Сабы-Арена».

Первый объект – Центр детского (технического) творчества «Оста» («Умелец» или «Мастер»). Здесь дети могут записаться в кружки робототехники, авто-, авиа- и судостроения, швейного дела, металлообработки и много другого. Здесь даже есть собственная телестудия. В бывшем здании Дома творчества (которое теперь целиком займет музыкальная школа) места было вдвое меньше, там занималось около 900 детей. Теперь Центр «умещает» 1200 человек.

Другой объект – Молодежный центр Kaef, который обещает стать новой точкой притяжения для молодых сабинцев. Здесь есть масштабный закрытый экстрим-парк, батут-площадки и зоны для спортивной акробатики, корты для тенниса, компьютерные залы и залы для фитнеса. Все это доступно детям бесплатно.

Молодежный центр Kaef обещает стать новой точкой притяжения для молодых сабинцев Фото: gossov.tatarstan.ru

«Это очень важные вещи для детей и подростков. Пусть дети здесь учатся, осваивают профессии, общаются и заводят новых друзей», – сказал на открытии «Осты» Мухаметшин.

«У нас и в районах, и в сельских местностях, и в райцентрах сейчас созданы все условия для того, чтобы молодежь себя чувствовала очень комфортно и современно», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Шакиров.

Появление же нового молодежного спортивного объекта поможет отвлечь детей от пагубных занятий, считает министр молодежи РТ Азат Кадыров. BMX, ролики, самокаты, скейты особенно популярны сейчас среди детей и подростков.

«Если мы детей вовлечем в физическую активность, они будут отвлекаться от ненужных, негативных вещей и будут заниматься хорошим, полезным для себя и своего здоровья делом», – рассказал Кадыров корреспонденту «Татар-информа».

Напомним, на финальной стадии согласования находится трехлетняя программа развития экстрим-спорта в республике. По словам Кадырова, ближе к летнему сезону будет официально объявлено о механизме работы данной программы.