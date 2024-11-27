«Жить, радуясь каждому дню»: долгожительница из Бугульмы отметила 100-летие

Долгожительница из Бугульмы Александра Снегирева отметила 100-летний юбилей. Вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла, ветеран труда — по страницам жизни Александры Максимовны можно написать историю страны, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района.

Во время войны бугульминка трудилась в колхозе комбайнером. В 1943 году по распределению она была направлена в Беларусь, где до окончания войны работала стрелочницей. Потом Александра Максимовна вернулась в родной город и продолжила работу в депо. Там познакомилась с мужем, участником Великой Отечественной войны Юрием Снегиревым. Вместе они вырастили трех дочерей и сына.

Поздравил долгожительницу мэр Бугульмы Линар Закиров: «Вы внесли немалый вклад в развитие района. Вы в тылу приближали Великую Победу. Спасибо за ваш ратный труд, за любовь к Родине, к жизни. Живите еще долго в кругу родных и близких вам людей. И ровно через год снова ждите в гости».

Глава района вручил имениннице поздравительные письма от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова, а также цветы и подарки.

Сейчас у Александры Максимовны семь внуков и восемь правнуков. Один из правнуков — Ярослав — в этом году погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Свой вековой юбилей Александра Снегирева встретила в кругу родных и близких. По словам самой виновницы торжества, никакого особенного секрета долголетия у нее нет: главное — жить, радуясь каждому дню, и дарить любовь родным людям.