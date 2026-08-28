Жить можно и нужно: как психологи в Казани отговаривают от суицида и лечат ПТСР

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани журналисты увидели один день из рабочего графика круглосуточной психологической службы «Линия надежды». Отделение недавно расположилось в новом здании в поселке Константиновка. Квалифицированную помощь здесь могут получить как взрослые, так и дети.

«Сегодня забота о ментальном здоровье стала базовой потребностью каждого человека, а соблюдение гигиены ментального здоровья – частью заботы о качестве жизни. В этой сфере уже более 30 лет работает медико-психологическая служба "Линия надежды" Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана», – рассказал руководитель службы Раиль Гарипов.

Служба начиналась с маленького кабинета консультирования, сегодня же это полноценное отделение с высококвалифицированными специалистами. В штате работают 11 высококвалифицированных медицинских психологов и 3 практикующих врача-психотерапевта.

Раиль Гарипов Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За весь 2025 и первые полгода 2026 года зарегистрировано 8115 очных обращений к специалистам. С одним из пациентов прямо на сеансе у психолога удалось пообщаться представителям СМИ. Эдуард обратился сюда с проблемой навязчивых страхов. Он боялся, что может причинить боль своим близким людям, что его будут считать плохим человеком.

Чтобы справиться с переживаниями, человек может применять разные способы защиты: прятать острые предметы, выполнять физические или умственные упражнения. Эти ритуалы занимают много времени и лишают человека возможности вести привычный образ жизни.

«Причины у этого разные: стресс или изначальная предрасположенность к тревоге. Жить с этим непросто, но вылечиться можно. Например, сейчас во время бесед мы пробуем дискутировать с этими навязчивыми переживаниями, бороться с иррациональными идеями», – объяснила медицинский психолог РКПБ Софья Тяпкова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мои идеи нерациональны, но я считаю, что логика в них есть. У меня есть личный способ бороться с навязчивыми мыслями – он связан с движением, но доктор предложила другой вариант. Теперь я каждый день в течение получаса сижу за столом и записываю свои мысли. Мне это помогло – страх навредить пропал, но работать еще предстоит. О службе я узнал из интернета. Здесь мне очень комфортно. Специалисты относятся к делу чутко и с пониманием. А главное, что все конфиденциально», – сказал Эдуард.

Специалисты «Линии надежды» оказывают помощь тем, кто находится в кризисных состояниях, кто столкнулся с ПТСР. К слову, ему подвержены не только бывшие военнослужащие. Члены семьи тоже находятся в колоссальной тревоге, отметил Раиль Гарипов. Им тоже требуется оказать всестороннюю поддержку.

«Родственники бойцов приходят с реакцией утраты, горем утраты, переживаниями утраты. Сами бойцы, получившие контузию, жалуются на слабость, повышенную утомляемость, нарушения памяти, раздражительность, проблемы с контролем поведения, нарушения сна, ночные кошмары и навязчивые воспоминания», – сказал врач-психотерапевт Юрий Калмыков.

Однако навязчивые воспоминания возникают не у всех. Это подтверждает пример 36-летнего ветерана СВО Динара с позывным Браво. Он был мобилизован осенью 2022 года. Служил в артиллерии, участвовал в боях за Авдеевку. В боях за Покровск был ранен: потерял часть ноги, подорвавшись на мине. После тяжелого ранения он не потерял тягу к жизни и сохраняет позитивный настрой.

«Основная причина, почему я обратился за психологической помощью, – это сложность в перестройке с военной службы на жизнь вдали от боевых действий. В фонде "Защитники Отечества" мне посоветовали специалистов "Линии надежды". И вот я пришел сюда, чтобы найти, что скрывается в моей душе. Лучше так, чем сидеть и закапываться в себе еще больше», – рассказал ветеран СВО.

Динар был демобилизован год назад. По его словам, к мирной жизни он адаптировался. Он четко понимает, что боевые действия остались далеко, а в тылу все иначе.

«Жить можно и жить нужно. Думаю, что это мы, вернувшись с фронта, должны подстраиваться под общество, а не общество под нас. Хотел бы обратиться к бойцам: не надо стесняться ходить на консультации к психологу. Сюда не ходят какие-то ущербные люди. Жить с проблемой тяжело, лучше быть здоровым человеком», – уверен Динар.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Большое внимание специалисты психологической службы уделяют маленьким пациентам. Медицинский психолог Людмила Невоструева рассказала о нюансах работы с детьми.

«У нас есть целый набор методов. Это тесты, подвижные игры, взаимодействие детей и родителей. Важно, чтобы взрослые слышали своих детей, видели их тревоги. Самый яркий метод – это арт-терапия. Если ребенок не может выразить переживания словами, он передает их через рисунок», – объяснила она.

Через рисунок дети повышают свою самооценку. Например, сегодня у детской группы была задача нарисовать солнце и написать на его лучах свои качества. Также дети составляют дерево благодарности, на котором перечисляют, за что благодарны себе: за мужество лечиться или за то, что научились рисовать.

«Наша задача состоит в том, чтобы ребенок воспринимал себя достойным человеком, чтобы сумел социализироваться и не чувствовал себя одиноким. И мы добиваемся успехов», – отметила Людмила Невоструева.

«Изюминка отделения – круглосуточный телефон доверия. Это сердце нашей службы. Стоит отметить, что география звонков очень широка, она не ограничивается Татарстаном. Нам звонят люди из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня был звонок из Ханты-Мансийского АО, порой звонят из Белоруссии и из Литвы. Кстати, есть и круглосуточный чат на сайте», – рассказал Раиль Гарипов.

С 2025 года по июль 2026 года зарегистрировано 14 185 обращений на телефон доверия, по чату службы специалисты оказали психологическую помощь 355 людям.

«Бывают такие дни, когда люди звонят без перебоя. В основном их тревожит развод, тяжелая финансовая ситуация, сложности с детьми, неразделенная любовь. Звонят с вопросами, куда идти и что делать», – рассказала «Татар-информу» медицинский психолог, оператор кол-центра Алиса Шилинская.

В основном на телефон доверия обращаются люди в возрасте 30-40 лет. Интересен тот факт, что среди них не превалируют женщины. Среди звонящих доля мужчин и женщин равнозначна.

«Свою миссию я описала бы так. Например, звонит человек, который запланировал покончить с собой через две недели. А в конце нашего разговора он искренне смеется и признает, что сводить счеты с жизнью не стоит, ведь есть масса других вариантов, как решить проблему. Ощущение того, что кто-то не умрет завтра и что я повлияла на это, вот что ценно». – считает Алиса Шилинская.

К слову, в «Линии надежды» выстроена психологическая помощь для сотрудников. Она называется супервизия.

«Мы собираемся и разбираем конкретный случай. Групповым сознанием мы рассматриваем ходы в терапии, которые могли быть оптимальны для пациента. Вместе мы разрабатываем план действий, что помогает специалистам не выгорать», – объяснила медицинский психолог.