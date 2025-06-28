«Жить и соревноваться в Казани - праздник!»: как проходит чемпионат России по велогонкам

Первый в истории Татарстана чемпионат России по шоссейным велогонкам переехал из Иннополиса в Казань. Первыми заезды провели девушки, а коварная казанская погода уже внесла коррективы. Как Казань организовала живописные соревнования, при чем тут продвижение бренда города и чем завершились групповые гонки – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: «Татар-информ» / Эрик Добролюбов

Улицы Казани перекрыли, но избирательно

В среду исторические соревнования стартовали в Иннополисе, после чего перебрались уже в столицу Татарстана. Изначально о Казани речи не было, но уже в процессе подготовки соревнований стало понятно – такого шанса упускать нельзя. Почему бы не провести гонки в самом центре одного из самых красивых городов страны с его древними достопримечательностями.

Да, неудобства для жителей Казани и автовладельцев предполагались достаточно серьезные. В центре миллионной Казани перекрыты несколько важных артерий – улицы Батурина, Кремлевская, Толстова. Уже с 8 часов утра сегодня можно было заметить самосвалы и оранжевые грузовые автомобили, расставленные поперек улиц.

Ранее председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов сообщал, что организаторы постараются максимально минимизировать неудобства жителей столицы Татарстана. Поэтому, к примеру, основная артерия от Кремлевской дамбы была открыта, а велосипедистки проезжали под мостом, не мешая движению по одной из основных дорог города.

Время перекрытия дорог тоже постарались лимитировать. Сегодня, к примеру, были перекрыты дороги в промежуток с 8:00 до 14:00. Завтра, во время мужских заездов, этот интервал несколько увеличится – дороги для велогонщиков перекроют с 6:00 до 15:00.

«Первое, на что обратил внимание, – на дорогу. Это чудо!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Временные неудобства ради продвижения Казани

Однако стоит понимать, что ограничение центральных улиц не столько прихоть, сколько хорошо продуманный маркетинговый ход. Маршрут для велогонщиков был составлен именно так, чтобы они проехались мимо главных достопримечательностей столицы Татарстана. А учитывая телетрансляцию на федеральном спортивном телеканале, это еще один хороший способ продвинуть бренд Казани для потенциальных туристов и инвесторов.

Спортсменки начали свой заезд от Центрального стадиона, после чего проехались по Батурина на фоне Дворца земледельцев, поднялись по горке и проехали на фоне белокаменного Казанского Кремля, далее отправлялись на Кремлевскую набережную и после чего – до Театра оперы и балета им. Джалиля. Вся трасса длиною 124,8 км у женщин (и 167,4 км завтра у мужчин) буквально переполнена историческими зданиями или достопримечательностями Казани. При этом трансляцию соревнований ведет телеканал «Матч Арена», а съемки в том числе ведутся и с вертолета для панорамной картинки и общего плана участников на длинной дистанции.

Вот и олимпийский чемпион Мюнхена 1972 года Борис Шухов, специально приехавший в Татарстан посмотреть за 33-м чемпионатом России, в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» отметил, что трасса в Казани хоть и опасная, но невероятно живописная:

– Меня Казань поразила, прежде всего, тем, как она изменилась. Я в 1974 году учился здесь, оканчивал танковое училище. Сейчас, кроме Кремля, ничего не узнаю, ведь старые дома в центре отреставрированы. Как новенькие, недавно построенные стоят. Вообще тут жить – праздник. Организовано замечательно. Я вспомнил, когда наши времена были. Три флага, старт-финиш – и погнали. А сейчас это праздник!

Что у меня осталось в памяти про Казань – это вот этот Кремль. Остальное, как эти старые дома в центре города, реставрировали, стоят как новенькие. А они же имеют в каждом доме столько историй – купцов, князей. Еще в царской России некоторые дома построили. На что я в первую очередь обратил внимание – на дорогу. Потому что я велосипедист. В моей молодости я помню старые смоленские дороги, где если чуть зазевался – выпал за асфальт и полетел. А сейчас это чудо! Я вообще так прикинул: есть две столицы страны, старая и новая – Петербург и Москва. А третья в нашей стране – город Казань. Я много где проехал, ничего даже близкого нет. Сам в Самаре живу – это совсем другая история.

«Такими должны быть все города, где люди живут. Как в другой мир попал». Фото: «Татар-информ» / Эрик Добролюбов

Мне так понравился местный гребной канал. Я с московским сравниваю, но гребной канал здесь гораздо уютнее и интереснее. Я его не видел никогда раньше. А когда в Иннополис первый раз приехал, меня поразило. Его не было, когда я учился в Казани. Я раз проехал мимо базы, где размещаются гости, промахнулся. Поехал второй круг. Еду по Иннополису. Что-то в этом городе не то. Ну не то! И когда второй круг ехал, понял. Я не видел там ни одного забора. У нас же вся Россия – одни заборы. А тут люди идут, куда им надо. Зелень подстрижена. Такие города должны быть. Наверное, это уже не мое поколение, а следующее. Такими городами должны быть все, где люди живут. Кроме промзоны, конечно. Это просто удивительно. Как в другой мир попал, – поделился впечатлениями Шухов.

Фаворитка Дронова – без побед. В Казани выигрывают темные лошадки

В 9 утра у площади перед Центральным уже вовсю разминались девушки. Кто-то накатывал небольшие круги в отведенной зоне, другие выходили на сцену для официальной регистрации участниц. Что интересно, состав участниц в зависимости от регионов сильно разнится. Если от Санкт-Петербурга приехали сразу две команды (вторая из пригородного Сестрорецка), то от Саратовской области на сцену вышла лишь одна участница. «Волков бояться – в лес не ходить», – бойко отвечала она на вопрос ведущего, не трясутся ли коленки.

На казанскую трассу сегодня вышла призер чемпионата Европы и участница Олимпийских игр Тамара Дронова, а также победительница индивидуальной гонки в Иннополисе Наталья Фролова из тульской команды «Марафон-Тула». Серебро взяла Алена Иванченко из Санкт-Петербурга.

Ожидалось, что именно Дронова будет главной фавориткой групповой гонки, которая наверняка собиралась вернуть себе лидерство после бронзы в индивидуальных гонках. Однако непростые казанские условия сыграли свою роль. Сильный ветер в начале гонок и влажность стали серьезным фактором. У петербурженки Алены Иванченко, к примеру, лопнуло колесо уже в начале заезда, а у ее землячки Ирины Кузнецовой сломался велосипед. Но обе сумели быстро вернуться на трассу и оказаться на пьедестале почета!

Казанские непростые условия внесли свои коррективы в гонку. Фаворитка Дронова оказалась вне тройки, а победили резервистки. Фото: «Татар-информ» / Эрик Добролюбов

Первое место заняла еще одна представительница Санкт-Петербурга Анастасия Самсонова. Иванченко снова взяла серебро, а замкнула тройку Ирина Кузнецова.

Неожиданный итог групповых после награждения в беседе с журналистами отмечал главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

– Сегодняшний день, конечно, интересный получился для спортсменок. У нас маршрут интересный – очень много поворотов, технически сложный. Часто можно было где-то атаковать, где-то объехать. Так, в принципе, и получилось. Хочется отметить, конечно, Ирину Кузнецову. У нее была техническая поломка велосипеда. Она его поменяла, что в итоге сказалось на ее результате в борьбе за первое место. Ей поменяли велосипед, поэтому она уже не смогла прыгнуть выше и завоевала третье место.

Ну а среди двух спортсменок, которые уже боролись за первое место, выявился победитель. Сильнейшей оказалась Анастасия Самсонова. Для меня, конечно, очень важно, что эти две спортсменки заняли первое и второе место, это все-таки резерв. У нас Иванченко в основном составе, но она еще молодая, она в возрасте 19-22. И Самсонова также, она 19-22. Получается, у них все впереди. Что касается Ирины, то все равно поздравления большие. Она у нас по сезону идет стабильно, всегда выступает на призах на гонках», – приводит слова Абрамяна «Татар-информ».

Самая же неожиданная победительница групповых гонок Анастасия Самсонова тоже оказалась в приятном недоумении, что у нее получилось выиграть.

– Групповая гонка была очень неоднозначной. Сначала был достаточно высокий темп, все дергались, пытались отъезжать. Даже были отрывы, которые мы нагоняли в течение всей гонки. Удалось отъехать за 5-6 кругов до финиша. Если честно, особо не планировалось такое. Я особо не настраивалась на эту гонку, потому что в прошлом году я была четвертая. Я на любую гонку выхожу с таким настроем: «как пройдет – так пройдет», ничего от себя не жду. И когда получается, очень этому рада. Так получается, что люди в меня верят больше, чем я сама в себя. Хочу сказать за это спасибо всем, кто в меня верит», – рассказала Самсонова.

А вот будущая участница «Тур де Франс – 2025» Тамара Дронова и вовсе отстала от основных лидеров, финишировав лишь восьмой. Таким образом, призерка чемпионата Европы уедет из Казани только с одной бронзовой наградой. Означает ли это закат доминирования москвички – спрашивали журналисты у Абрамяна.

– В гонке на время, которая прошла в Иннополисе, это была больше борьба спортсмена с самим собой. Здесь тактика не так важна, как борьба с самим собой. Что касается именно групповой гонки, здесь уже тактически всё, можно сказать, лотерея. То есть ты не в нужное время, не в то время оказался, то всё. Даже если ты самый сильный гонщик, всё равно ты можешь выбыть. Она сама по себе такая дисциплина специфическая. Дронова-то, она на сегодняшний день сильнейшая спортсменка. Видно, тактически проиграла.

Завтра, в заключительный день соревнований, пройдут групповые гонки среди мужчин, где выступят действующий чемпион страны Петр Рикунов, а также победитель международных соревнований Лев Гонов.