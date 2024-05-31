Жить без него больно, но я чувствую его поддержку: жена об офицере-танкисте из Татарстана

«Он просто ошибся номером, мы обменялись парой слов, а на следующий день я ему написала»

Александру Савичеву было 34 года, когда он погиб. Майор попал под обстрел в Запорожской области, где выполнял боевые задачи.

Посмертно герой был награжден орденом Мужества, но это не единственная его награда. На его кители блестят медали «За отличие в воинской службе» III степени, «За воинскую доблесть», «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть» I степени и медаль «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике».

Дома офицера не дождались супруга Надежда Савичева, десятилетний сын Даниил и девятилетняя дочь Дарья.

История знакомства Александра и Надежды по-настоящему удивительная – иначе как судьбой эту встречу не назовешь.

«Он просто ошибся номером. Я взяла трубку, мы обменялись парой слов, а на следующий день я ему написала, сказала, что у него очень приятный голос, и предложила познакомиться. Видимо, где-то было решено, что мы должны были быть вместе», – вспоминает жена героя.

В течение месяца молодые люди созванивались, потом начали встречаться. Тогда Надежда еще училась в университете, а Александр уже был курсантом Казанского танкового училища.

«Замуж ведь выходишь не за военного, а за человека»

«Он родом из Каменского района Ростовской области. В 2003 году его семья переехала в село Билярск Алексеевского района Татарстана. Он окончил школу и сразу поступил в танковое. После выпускного его отправили служить в Приморский край. Через год я окончила бакалавриат и уехала к нему», – рассказывает Надежда.

Они поженились в красивую дату – 11.11.11. Смелую девушку тогда не испугала перспектива жить в воинской части какого-нибудь закрытого военного городка.

«Замуж ведь выходишь не за военного, а за человека. Да, у меня был выбор: продолжить обучение в университете или выбрать профессию мужа и идти дальше с ним по жизни. Я выбрала второе. Я решила, что везде буду с мужем», – поделилась жена героя.

Говорит, что жизнь их с супругом была непростой, но подчеркивает: «В этом-то и вся прелесть. Сейчас мне сложно осваиваться в гражданской обстановке».

«Иногда меня накрывала внезапная тревога, я тут же звонила ему и узнавала, что у него проблемы»

Место жительства Савичевы меняли несколько раз, все мечтали о своей квартире. Мечта их сбылась совсем недавно – к сожалению, уже после гибели главы семейства. Надежда с детьми сейчас вернулась на родину в Агрыз, здесь же был похоронен Александр.

Надежда вспоминает, что на протяжении всей совместной жизни муж бывал дома не часто – как и все военные, большую часть времени он проводил на службе. Они часто жили в разлуке – причиной были постоянные служебные командировки. Самая волнительная из них, вспоминает супруга, случилась в ноябре 2018 года, когда Александр поехал в Сирию. Там он пробыл три месяца.

«Мы всегда были на расстоянии, я уже привыкла. Когда он поехал в Сирию, он не скрывал от меня, куда едет. Я его просила: “Говори мне только правду, я всегда все чувствую”. Иногда меня накрывала внезапная тревога, я тут же звонила ему и узнавала, что у него проблемы. И он тоже чувствовал», – поделилась она.

Офицер редко выходил на связь, звонил только сообщить, что жив и здоров, и узнать, все ли хорошо дома.

На СВО Александра отправили не сразу – сначала он выполнял боевые задачи на территории своей войсковой части.

«Не было у него ни выходных, ни отпусков, он все время рвался за ленточку»

«Он работал в штабе, работы было много. Он провожал на СВО ребят, вел текущую работу. У него не было ни выходных, ни отпусков, и он все время рвался за ленточку. Он никогда не хвалился своими наградами – говорил, что это его работа. Он был настоящим офицером, всегда в делах придерживался правила: если что-то делаешь – делай хорошо или лучше вообще не делай. Всегда был за правду, за справедливость, старался, чтобы совесть была чиста перед самим собой», – поделилась Надежда.

В зону СВО он уехал в декабре 2022 года, хотя должен был работать в штабе на безопасной территории.

«Когда мы его провожали, наша дочь сказала: “Ты обманываешь, ты больше не приедешь”», – расплакалась Надежда.

В январе Александр оказался в штурмовой группе, но родным об этом он не говорил.

«Он все собирался в отпуск, но его не отпускали. 18 июля был день рождения у дочери, мы отправили ему фотографии, он ответил, поздравил ее. Это было последнее сообщение от него», – вспоминает супруга.

Группа офицера попала под минометный обстрел

В свой последний бой он пошел вместо раненого командира. Погиб Александр 22 июля 2023 года в населенном пункте Приютное Запорожской области. Во время ожесточенного боя с превосходящими силами противника группа офицера попала под минометный обстрел. Рядом с Александром разорвался кассетный снаряд. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

«В день, когда муж погиб, еще не зная ничего, я клеила обои в комнате детей. Вдруг резко заплакала навзрыд и в голос спросила: “Где же я тебя буду хоронить, любимый?!” А потом стала ругать себя – с чего это пришла мысль такая? С ним же все хорошо. К сожалению, оказалось, что сердце мое почувствовало беду», – вспоминает со слезами на глазах Надежда.

Как позже узнала Надежда, в группе, которая попала под обстрел, было 17 человек. Единственный, кто погиб, был ее муж.

«Мне повезло, нам быстро привезли его. Мы смогли с ним нормально попрощаться. На похоронах было очень много народу, пришли военные из его части, жители Агрыза. Был почетный караул, представители республики и района. Проводили мы его достойно», – сквозь слезы рассказывает жена героя.

Вышло так, говорит супруга Александра, что он не стал отсиживаться в штабе и пошел в бой плечо к плечу с другими бойцами.

«Жить без него тяжело и невыносимо больно, но я ощущаю его заботу и поддержку»

«На похоронах сын сказал: “Хорошо, что я могу прийти к папе, поговорить с ним, но жалко, что я больше никогда не смогу его обнять”. Наши дети, как я считаю, растут достойными людьми. Они не просят дорогих игрушек, телефонов, им не нужно все это. Они ценят не те дни, когда мы ходили в какой-нибудь парк аттракционов, а когда ходили на рыбалку с папой. Он заботился о нас, как бы ни уставал. Когда приезжал домой, всегда занимался детьми – и когда они только родились, и когда уже подросли, давал возможность мне отдохнуть немного. Мы всегда рассчитывали только на поддержку друг друга, мы считали, что так и должно быть в семье: любовь, взаимопонимание, взаимоуважение», – вспоминает Надежда.

Дети Александра и Надежды растут настоящими патриотами – пишут письма на фронт, делают открытки и поделки для бойцов.

«Они и для папы делали поделки, писали ему записки. Он все это хранил и берег – все, что делали для него дети, нам прислали вместе с его вещами, когда он погиб», – рассказывает Надежда.

Александр был не только хорошим мужем и отцом, говорит его супруга, все сослуживцы говорили, что он был ценным и незаменимым сотрудником.

«Жить без него тяжело и невыносимо больно, но я ощущаю его заботу и поддержку. Иногда силы заканчиваются, но он не дает падать духом. Говорю ему, что не справляюсь без него, нужна его помощь, и решение проблемы приходит и появляются силы жить дальше», – говорит она.

В память о герое в школе в Ростовской области, где он учился, повесили мемориальную доску – он стал достойным примером для подрастающего поколения.

Фото: из семейного архива Савичевых