Зислис: Билялов получит 95 млн за два года в «Ак Барсе»

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По информации журналиста Михаила Зислиса, который в своем телеграм-канале «Правый хват» детально разобрал сделку, Тимур Билялов за два года гарантированно заработает 95 миллионов рублей (35+60). Кроме того, предусмотрен бонус в 30 миллионов рублей в случае признания вратарем лучшим в чемпионате. Также, по неподтвержденным данным, в первом сезоне голкиперу положены «рекламные деньги» в размере 25 миллионов рублей.

«У меня не было ни малейшего сомнения, что Тимур Билялов останется в Казани. Каждый раз, когда у него истекал контракт с „Ак Барсом“, появлялись слухи об интересе к нему со стороны других клубов. В реальности к смене команды вратаря могла подтолкнуть только жесткая игра на понижение в переговорах», — пишет Зислис.

Обозреватель отмечает, что с учетом рыночных реалий соглашение выглядит адекватным: например, Даниил Исаев и Зак Фукале получают по 80 миллионов рублей, а Владислав Подъяпольский — 75 миллионов. Прибавка для Билялова по сравнению с его предыдущим контрактом с бонусами получилась даже небольшой.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел 47 матчей, одержал 25 побед, трижды сыграл «на ноль», отразил 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,25 . В плей-офф его игра стала ещё надежнее: в 18 матчах — 12 побед, 92,8% отражённых бросков и коэффициент 2,21 .

Именно с Биляловым в воротах казанцы дважды доходили до финала Кубка Гагарина. Он — серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине, двукратный серебряный (2020, 2023) и бронзовый (2021) призер чемпионата России, а также серебряный призер чемпионата КХЛ-2026.