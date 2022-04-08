Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. Напомним, что 75-летний политик скончался 6 апреля после тяжелой болезни.

Как сообщает РИА Новости, на церемонии присутствовали только люди, близкие к Жириновскому. Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание, а церемонию прощания с ним провели в Колонном зале Дома Союзов. Ее участниками в том числе стали Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и ряд других известных политиков.