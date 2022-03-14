Зиннуров предложил проводить внутри России соревнования с участием иностранных клубов

В условиях, когда российский спорт, в том числе и водное поло, находится в изоляции от общемирового, нужно проводить внутри страны соревнования с приглашением клубов из других стран, а также выезжать в те страны, куда еще можно поехать. Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился президент СК ВВС «Синтез» – руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

«Сейчас нужно пересмотреть график соревнований и отпусков. Учитывая, что международных соревнований, скорее всего, не будет, нужно устраивать турниры внутри страны с приглашением иностранных клубов, а также выезжать туда, куда можно. Есть великолепные бассейны в Азербайджане, Беларуси и других странах», – отметил спикер.

Напомним, что ВК «Синтез» 18 и 19 марта сыграет в финале четырех чемпионата России, который пройдет в Казани.