Ирек Зиннуров: Для клуба «Синтез» сейчас созданы великолепные условия

Руководитель спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» Ирек Зиннуров поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова и спонсоров за поддержку команды «Синтез», которая вновь стала победителем чемпионата России по водному поло.

«Для клуба сейчас созданы великолепные условия. Я думаю, что не во всех футбольных или хоккейных клубах есть то, что есть у нашей команды. Огромное спасибо всем за поддержку», — заявил президент спортклуба Ирек Зиннуров.

Представители команды во время церемонии награждения вручили Президенту РТ мяч для игры в водное поло с автографами всех спортсменов и памятную фотографию.

«Третий раз команда становится чемпионом, и я благодарю господина Президента за те условия, которые созданы для спорта в республике. Невероятные спортивные объекты, подрастающее поколение знает, что делать. Республика славится тем, что молодые люди знают, куда идти, чтобы защищать честь Татарстана», — отметил в свою очередь главный тренер спортклуба «Синтез» Марат Закиров.

В 2005 году Закиров стали игроком «Синтеза» (на тренерскую работу он перешел в 2011-м — прим. Т-и). По его словам, все это время предприятия республики с теплотой относятся к спортсменам и всячески их поддерживают.

«Я хотел бы сказать спасибо за поддержку администрации города, группе компаний „ТАИФ“ и заводу „Казаньоргсинтез“. Для нас созданы все условия, и вы помогаете нам в решении поставленных задач», — добавил капитан команды по водному поло клуба «Синтез» Сергей Лисунов.