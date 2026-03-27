Зиннур Хуснияр: Татарским детям положены лучшие журналы и газеты

Сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве «Татар-информ» обсудили вопросы использования журнала «Салават күпере» в качестве методического пособия в дошкольных образовательных учреждениях. Основатель журнала, руководитель редакции Зиннур Хуснияр подчеркнул, что вся печатная продукция для татарских детей должна быть высочайшего качества.

Он также остановился на истории издания, отметив, что с момента выхода первых номеров журнал задумывался как помощник для воспитателей. По его словам, в 90-е годы, когда в татарских детских садах ощущалась нехватка методических материалов, издание стало основным источником, заполнившим этот пробел.





«Можно было бы выпускать журнал на другую тему, для другой сферы. Но тогда у меня была маленькая дочь. Она просила читать ей сказки, а я не мог найти в книжных магазинах ничего подходящего для трёхлетнего ребёнка. Не знаю, с какими пособиями работали тогда воспитатели», – рассказал он.

Зиннур Хуснияр отметил, что продукция для детей должна отличаться высоким качеством оформления, поскольку маленьких читателей привлекает именно «красивая обложка».

«На русском языке для детей выходил „Мурзилка“ на серой бумаге, а „Салават күпере“ с самого начала печатался на качественной бумаге, с цветными иллюстрациями – это говорило о том, что он адресован самым маленьким. Татарским детям положены лучшие журналы и газеты», – подчеркнул он.





Директор по социальным медиа АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова рассказала об адаптации журнала к современным требованиям. Она отметила, что издания «Салават күпере» и «Сабантуй» стали пионерами среди изданий «Татмедиа» по внедрению цифровых технологий с помощью QR-кодов. По её мнению, превращение журнала в мультиформатную площадку значительно облегчает и делает более интересной работу воспитателей.

«Теперь с помощью этих QR-кодов мы смогли превратить печатное издание в настоящую мультиформатную площадку», – заявила директор по социальным медиа.

Главный редактор журнала Гульнара Хайдарова рассказала об эффективности конкурса «Уеннар сандыгы» («Сундучок игр»), который стартовал в прошлом году, отметив большое количество видеоматериалов и методических разработок, поступивших от воспитателей.

«В апреле прошлого года мы организовали конкурс „Уеннар сандыгы“ с целью выявления и распространения лучших методик использования журнала в работе с детьми дошкольного возраста. К нам поступило много писем и видеозаписей. Среди присланных работ были различные игры, лэпбуки, раскраски», – рассказала главный редактор.





Она также познакомила с новинками 2026 года. «Мы продолжили писать сказки, но старались обращаться к более современным темам. Также на страницах нашего журнала появилась рубрика „Пальчиковый театр“. Читая сказку, можно вырезать фигурки и разыграть с детьми настоящее представление. Кроме того, мы начали с помощью нейросети превращать сказки в мультфильмы. Добавились ещё две рубрики – „Рисуем по шагам“ и „Мастерим сами“», – пояснила Гульнара Хайдарова.





Пресс-конференция завершилась награждением самых творческих воспитателей из разных уголков республики. Из 50 заявок, принятых на конкурс «Уеннар сандыгы», 14 были отобраны как лучшие образцы педагогического опыта.

Камиля Билалова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»